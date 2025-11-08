Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 23:00

Мясной пирог на заливном тесте: настолько сытный, что заменит ужин — элементарный рецепт вкуснятины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот мясной пирог на заливном тесте станет настоящим открытием для тех, кто ценит вкусную выпечку без долгого замеса теста. Его главный секрет — сочная начинка, томящаяся под нежным «одеялом» из жидкого теста, которое превращается в воздушную корочку. Готовится эта вкуснятина по элементарному рецепту.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2 помидора, 2 яйца, 200 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец. Обжарьте фарш с луком до румяности, добавьте нарезанные кубиками помидоры и тушите 5–7 минут. Выложите начинку в форму. Взбейте яйца с кефиром, мукой и разрыхлителем до гладкости, залейте фарш. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета.

Вкус этого пирога — идеальная гармония: сочная мясная начинка с кислинкой томатов и сладковатым луком сочетается с нежным, слегка влажным тестом, напоминающим основу для блинов. Такой пирог хорош как горячим, так и холодным, а выходит настолько сытным, что с легкостью заменит ужин.

Ранее стало известно, как приготовить кекс из пачки творога: 5 минут на приготовление, час в духовке — и готово.

Дарья Иванова
Д. Иванова
