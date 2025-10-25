5 минут на приготовление, час в духовке — и кекс из пачки творога на вашем столе

Приготовьте невероятно нежный и влажный творожный кекс, который станет вашим любимым десертом на все случаи жизни. Всего 5 минут на приготовление, час в духовке — и кекс из пачки творога на вашем столе.

Вам понадобится: 1 пачка творога (200 г), 2 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и ванильный сахар по вкусу. Разомните творог вилкой, добавьте размягченное масло, яйца и сахар, тщательно перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и быстро замесите однородное тесто. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 45–50 минут до золотистой корочки.

Дайте кексу полностью остыть в форме. Вкус получается божественным: нежная, слегка влажная текстура с творожными крупинками напоминает чизкейк, но готовится в разы проще. Кекс идеально сочетается с чаем, кофе или молоком, а его приготовление занимает минимум усилий.

