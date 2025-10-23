Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:27

Аромат счастья и уюта — этот яркий кекс способен поднять настроение даже в самый хмурый день

Этот апельсиновый кекс — настоящее воплощение солнечного настроения на вашей кухне. Его бархатная текстура и насыщенный цитрусовый аромат никого не оставят равнодушным. Такой десерт легко приготовить дома, а по вкусу он не уступит пирожным из лучшей кондитерской.

Готовлю я так: 180 граммов размягченного сливочного масла растираю с 150 граммами сахара и ванилью до пышной светлой массы. По одному ввожу три яйца, тщательно взбивая после каждого. В отдельной миске смешиваю 370 граммов муки, разрыхлитель и щепотку соли. К масляной основе добавляю цедру трех апельсинов и 250 мл свежевыжатого сока, а затем постепенно ввожу мучную смесь. Тесто получается нежным и ароматным. Переливаю его в смазанную форму и выпекаю при 175 градусах около 50 минут до золотистой корочки. Даю полностью остыть в форме. Для особой сочности можно пропитать остывший кекс смесью апельсинового сока и меда.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

