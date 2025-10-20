Апельсиновый пирог: постный рецепт к Рождественскому посту — готовим так, чтобы получить витамины для здоровья

Апельсиновый пирог может быть постным и при этом невероятно вкусным! Рождественский пост в 2025 году начинается 28 ноября, и этот пирог станет идеальной сладкой радостью для семейного стола. Он ароматный, сочный и такой, что домашние будут сметать его за обе щеки, а готовится совсем просто.

Для приготовления используйте два стакана муки, 3/4 стакана нерафинированного подсолнечного или оливкового масла — так пирог сохранит больше витаминов, один-два апельсина, порцию орехов по вкусу, полстакана сахара, столовую ложку соды, а также по стакану тертой моркови и натертых яблок. Масло взбивают с сахаром до однородности, апельсиновый сок смешивают с содой, затем соединяют с маслом и добавляют фрукты и орехи.

Постепенно вводят муку, тщательно размешивая, чтобы тесто было гладким. Его выкладывают в форму, застеленную бумагой для выпечки, и ставят в духовку на 40 минут. Готовность проверяют деревянной спичкой — она должна выходить сухой. Пирог слегка остужают и при желании подают с медом или вареньем. Ароматный, витаминный и постный — он станет настоящей звездой вашего праздничного стола.

