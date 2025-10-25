Осень за окном — пеку «Гармошки» с лимоном и корицей! Вкусные воздушные булочки — не пончики, а вкуснее

Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом невероятно воздушных и ароматных булочек, которые непременно станут украшением вашего чаепития. Эти булочки-гармошки уникальны тем, что объединяют в себе две разные начинки — освежающую лимонную и согревающую коричную, что позволяет угодить самым разным вкусовым предпочтениям за одним столом. Тесто на молоке с добавлением сливочного масла получается нежным и эластичным, а особая формовка в виде гармошки позволяет начинке равномерно распределиться, создавая красивый полосатый эффект в разрезе. Аромат, который наполняет дом во время выпекания, — это отдельное удовольствие: цитрусовая свежесть в гармонии с пряной корицей создают незабываемую атмосферу уюта.

Для приготовления теста вам понадобится: 500 граммов муки, 250 миллилитров теплого молока, 100 граммов сахара, 10 граммов сухих дрожжей, 2 яйца, 100 граммов размягченного сливочного масла и щепотка соли. Соедините ингредиенты и замесите гладкое тесто. Дайте ему подойти в теплом месте около часа. Для начинки приготовьте цедру одного лимона, смешанную с 2 столовыми ложками сахара, и отдельно — 3 столовые ложки сахара с 1 столовой ложкой корицы. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный пласт. Одну половину пласта посыпьте лимонной начинкой, вторую — коричной. Сложите обе половинки к центру, затем сверните рулетом. Нарежьте его на отрезки и каждый надрежьте в нескольких местах, не прорезая до конца, чтобы получилась гармошка. Дайте булочкам расстояться 20–30 минут, смажьте взбитым желтком и выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета.

