05 декабря 2025 в 11:00

Три ингредиента и немного времени. Пеку чириолы с дырочками, как в лучшей пекарне Рима — вкусно и просто

Читайте нас в Дзен

В мире хлебобулочных изделий есть особая магия — когда простая комбинация муки, воды и закваски рождает нечто с характером. Итальянские чириолы, или чиабаттини, — это именно такая магия в миниатюре: небольшие продолговатые булочки с невероятно хрустящей корочкой и воздушным, пористым мякишем с крупными неравномерными дырочками. Их прелесть в контрасте: снаружи — тонкая, звонко ломающаяся оболочка, а внутри — влажная, эластичная, чуть тягучая сердцевина с легкой приятной кислинкой закваски. Это не просто хлеб, а идеальный компаньон для сыра, вяленого мяса, оливкового масла или просто для того, чтобы впитывать соусы от ужина, даря каждый раз искреннее кулинарное удовольствие.

Для приготовления чириол вам понадобится: 200 г активной пшеничной закваски, 500 г пшеничной муки высшего сорта, 350 мл прохладной воды, 10 г морской соли, 1 ч. л. меда или солода (для цвета корочки, опционально) и немного оливкового масла для смазывания миски. В большой миске смешайте закваску, воду и мед до растворения. Добавьте всю муку и перемешайте до исчезновения сухих комков. Накройте и оставьте на 30 минут автолиза. Затем добавьте соль и аккуратно вмассируйте ее в тесто. В течение следующих 3–4 часов проводите складывание теста (3–4 подхода с интервалом в 45–60 минут), аккуратно растягивая и складывая его края к центру в миске, смазанной маслом. После окончания брожения тесто аккуратно выложите на посыпанную мукой поверхность, слегка растяните в прямоугольник и разделите на 8–10 небольших прямоугольных заготовок. Дайте им расстояться на пекарской бумаге под полотенцем 45–60 минут. В это время разогрейте духовку с противнем внутри до 250 °C. Аккуратно переложите чириолы с бумаги на раскаленный противень, сделайте на поверхности каждого надрезы бритвой и сбрызните их водой из пульверизатора. Выпекайте 15 минут с паром, затем уменьшите температуру до 220 °C и допекайте еще 10–15 минут до глубокого золотистого цвета. Выньте и полностью остудите на решетке.

