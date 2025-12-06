Беру муку и лимоны — шарлотка отдыхает! Готовлю лимонные завитки по-немецки: воздушные облака за 30 минут

Шарлотка — это, конечно, классика, но когда хочется чего-то более яркого, легкого и с изящной подачей, на помощь приходят эти невероятно воздушные булочки. Лимонные завитки — это немецкое вдохновение, где нежное дрожжевое тесто встречается с бодрящей кислинкой цитруса и сладостью ягодного джема. Они напоминают мини-рогалики или сладкие улитки, которые просто тают во рту, оставляя послевкусие солнечного лета. Их прелесть не только в изысканном вкусе, но и в потрясающе простом и быстром приготовлении: от замеса теста до румяных булочек проходит чуть больше получаса. Это идеальный вариант для воскресного завтрака или внезапного визита гостей, когда нужно подать к чаю что-то действительно впечатляющее.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл теплого молока, 7 г сухих дрожжей, 80 г сахара, 1 яйцо, 70 г размягченного сливочного масла, цедра одного лимона, щепотка соли; для начинки — 5 ст. л. любимого джема (малина, клубника) и сок половины лимона; для глазури — 100 г сахарной пудры и 1–2 ст. л. лимонного сока. В теплом молоке растворите дрожжи с ложкой сахара, оставьте на 10 минут. В миске смешайте муку, оставшийся сахар, соль, лимонную цедру, влейте опару, добавьте яйцо и мягкое масло. Замесите гладкое тесто, накройте и дайте подойти в тепле 20 минут. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Смажьте его джемом, смешанным с лимонным соком. Плотно сверните пласт в рулет, нарежьте на кусочки шириной 3–4 см. Выложите завитки срезом вверх на противень, дайте постоять 10 минут. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком. Горячие булочки полейте глазурью и подавайте.

