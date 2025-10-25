Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 17:11

ПП-печенье с кунжутом: готовим полезный перекус за 15 минут — на кефире и без сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье — идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от домашней выпечки. Хрустящее снаружи и слегка влажное внутри, с насыщенным вкусом овсянки и ореховыми нотками кунжута. Всего 129 калорий в порции — можно позволить себе даже на диете.

Готовлю я так: 100 граммов овсяных хлопьев перемалываю в кофемолке до состояния муки. Смешиваю с разрыхлителем и стевией по вкусу. Добавляю одно яйцо и 50 мл обезжиренного кефира, тщательно вымешиваю тесто. Всыпаю 15 граммов кунжута и еще раз перемешиваю. Формирую небольшие печенья, выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180 °C около 15 минут до золотистого цвета. Даю полностью остыть — тогда печенье становится особенно хрустящим. Отлично хранится в герметичной емкости 4-5 дней.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

