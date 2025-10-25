Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 21:10

«С глубоким прискорбием»: театр Табакова о смерти Золотницкого

В театре Табакова назвали выдающимся мастером покойного Алексея Золотницкого

Алексей Золотницкий Алексей Золотницкий Фото: Максим Шеметов/ИТАР-ТАСС

Покойный актер Алексей Золотницкий был выдающимся мастером, заявили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова. В учреждении подчеркнули, что заслуженный артист России навсегда останется в его истории.

С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Алексея Алексеевича Золотницкого — талантливого актера театра и кино, выдающегося мастера дубляжа, заслуженного артиста России. Алексей Алексеевич был артистом редкого дарования. <…> Он навсегда останется в истории театра Олега Табакова, — говорится в сообщении.

О смерти артиста стало известно 25 октября, он ушел из жизни после продолжительной болезни. По словам его сына Александра, последние 10 лет Золотницкий страдал от проблем со здоровьем, в частности пережил инсульт.

Актер известен благодаря озвучиванию актеров Энтони Хопкинса, Алена Делона и Роберта де Ниро. С 1989 года он являлся частью труппы театра Олега Табакова. Широкую популярность артист приобрел после роли дворецкого Роджерса в советском фильме «Десять негритят» Станислава Говорухина, снятом по роману Агаты Кристи.

