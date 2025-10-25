Водитель сбил 14-летнюю девочку в Москве Прокуратура Москвы: водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Капотне

В Капотне водитель Infiniti сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Ее срочно госпитализировали. О состоянии несовершеннолетней не сообщается. Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельств аварии.

В третьем квартале Капотни водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на девочку 2014 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

Ранее в Воскресенске произошло ДТП, в котором автомобиль тронулся с места и наехал на пенсионерку. По предварительным данным, машина не была поставлена на ручной тормоз. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

До этого в Ижевске произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль на высокой скорости проехал перекресток, сбил пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и врезался в переднюю часть пассажирского автобуса. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль совершает столкновение, а один из пешеходов подлетает от удара в воздух.