Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 22:28

Водитель сбил 14-летнюю девочку в Москве

Прокуратура Москвы: водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Капотне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Капотне водитель Infiniti сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Ее срочно госпитализировали. О состоянии несовершеннолетней не сообщается. Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельств аварии.

В третьем квартале Капотни водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на девочку 2014 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу,говорится в сообщении.

Ранее в Воскресенске произошло ДТП, в котором автомобиль тронулся с места и наехал на пенсионерку. По предварительным данным, машина не была поставлена на ручной тормоз. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

До этого в Ижевске произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль на высокой скорости проехал перекресток, сбил пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и врезался в переднюю часть пассажирского автобуса. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль совершает столкновение, а один из пешеходов подлетает от удара в воздух.

ДТП
Москва
прокуратура
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель сбил 14-летнюю девочку в Москве
Аэропорт южного российского города прекратил работу
Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение
Трамп назвал условие новой встречи с Путиным
Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина
ЦСКА вырвался в лидеры РПЛ после домашнего матча
ОАЭ заподозрили в передаче Китаю технологий для ракет
Нетаньяху и Рубио сделали важное заявление о секторе Газа
Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в Москве
В Харьковской области ликвидировали группу разведывательного батальона ВСУ
Степанова предложила лыжнику из Австрии Фермойлену забеременеть
В Конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
«Извлекли урок»: ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
«С глубоким прискорбием»: театр Табакова о смерти Золотницкого
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня в случае торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.