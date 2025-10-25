Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа

Израильские военные нанесли точечный удар по центральной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Согласно заявлению, целью операции в районе лагеря беженцев Нусейрат стала ликвидация участника запрещенного в России движения, который, по сведениям ЦАХАЛ, готовил атаку против израильских войск.

В пресс-службе подчеркнули, что подразделения армии Израиля действуют в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня. При этом военные сохраняют за собой право принимать меры по устранению любых непосредственных угроз своей безопасности.

Ранее палестинское движение ХАМАС и другие фракции заявили о передаче контроля над сектором Газа временному правительству технократов. Решение было принято во время межпалестинской встречи в Каире, также стороны намерены создать международный комитет по восстановлению анклава.

До этого газета The New York Times сообщила, что Белый дом опасается срыва мирного соглашения по Газе из-за Нетаньяху. Там отметили, что в Израиль специально отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.