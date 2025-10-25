Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 21:15

Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа

Сектор Газа Сектор Газа Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные нанесли точечный удар по центральной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Согласно заявлению, целью операции в районе лагеря беженцев Нусейрат стала ликвидация участника запрещенного в России движения, который, по сведениям ЦАХАЛ, готовил атаку против израильских войск.

В пресс-службе подчеркнули, что подразделения армии Израиля действуют в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня. При этом военные сохраняют за собой право принимать меры по устранению любых непосредственных угроз своей безопасности.

Ранее палестинское движение ХАМАС и другие фракции заявили о передаче контроля над сектором Газа временному правительству технократов. Решение было принято во время межпалестинской встречи в Каире, также стороны намерены создать международный комитет по восстановлению анклава.

До этого газета The New York Times сообщила, что Белый дом опасается срыва мирного соглашения по Газе из-за Нетаньяху. Там отметили, что в Израиль специально отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

ЦАХАЛ
атаки
Израиль
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель сбил 14-летнюю девочку в Москве
Аэропорт южного российского города прекратил работу
Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение
Трамп назвал условие новой встречи с Путиным
Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина
ЦСКА вырвался в лидеры РПЛ после домашнего матча
ОАЭ заподозрили в передаче Китаю технологий для ракет
Нетаньяху и Рубио сделали важное заявление о секторе Газа
Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в Москве
В Харьковской области ликвидировали группу разведывательного батальона ВСУ
Степанова предложила лыжнику из Австрии Фермойлену забеременеть
В Конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
«Извлекли урок»: ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
«С глубоким прискорбием»: театр Табакова о смерти Золотницкого
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня в случае торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.