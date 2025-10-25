Нетаньяху и Рубио сделали важное заявление о секторе Газа

Нетаньяху и Рубио поддержали приверженность общим идеям по сектору Газа

Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили приверженность общим интересам в секторе Газа. Речь идет о возвращении тел заложников, разоружении ХАМАС и демилитаризации анклава, передает The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию израильского политика.

Премьер-министр выразил признательность госсекретарю за продуктивный визит <…>. [Cтороны] подчеркнули свою общую приверженность продолжению тесного сотрудничества <…>, прежде всего касательно возвращения оставшихся погибших заложников, разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы, — отметили в канцелярии Нетаньяху.

Ранее газета ХАМАС и другие фракции заявили о передаче контроля над сектором Газа временному правительству технократов. Решение было принято во время межпалестинской встречи в Каире.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.