Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan. Американский лидер подчеркнул, что Нетаньяху был «решительным премьер-министром во время войны» и сейчас ведет страну к миру.

Трамп назвал дело против главы правительства «необоснованным и политическим» и выразил мнение, что внимание Нетаньяху не должно отвлекаться на судебные разбирательства. Герцог поблагодарил американского коллегу за поддержку Израиля, но указал, что вопросы помилования должны решаться в соответствии с установленными процедурами. Министр нацбезопасности Итамар Бен Гвир поддержал призыв Трампа о срочном помиловании, в то время как лидер оппозиции Яир Лапид напомнил, что израильские законы требуют признания вины и раскаяния для помилования.

Судебное преследование премьер-министра началось на основе расследования, которое длилось более трех лет и связано с подозрениями в подкупе СМИ и получении дорогих подарков от бизнесменов в обмен на покровительство. Сам Нетаньяху неоднократно опровергал свою причастность к коррупции и называл обвинения охотой на ведьм.

Ранее стало известно о личных встречах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера с представителями палестинского движения ХАМАС. Согласно данным источника, именно эти переговоры позволили достичь договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.