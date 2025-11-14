Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:39

Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле

Адвокат Бенхин: израильтяне перестанут ходить на концерты Галкина после скандала

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может столкнуться с финансовыми потерями из-за того, что израильская публика перестанет посещать его выступления после инцидента с флагом Украины, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, формальное уголовное преследование за осквернение государственной символики маловероятно.

Действительно, есть закон об осквернении израильского флага, за это грозит штраф почти $20 тыс. (более 1,6 млн рублей. — NEWS.ru) или заключение в тюрьму на три года. Но это когда происходит намеренное осквернение госзнака, то есть когда его рвут или сжигают. Учитывая, что Израиль сейчас занимает частично проукраинскую позицию, сомневаюсь, что против Галкина возбудят дело. Но вот люди могут обидеться и просто перестанут ходить на его концерты. То есть сами жители накажут его рублем, то есть шекелем, — высказался Бенхин.

Ранее появилась информация, что Галкина проверяет Министерство национальной безопасности Израиля. Поводом стал эпизод на его недавнем концерте в Петах-Тикве, где юморист накрыл израильский флаг украинским. Проверка проводится по запросу общественных организаций, увидевших в этом жесте неуважение к государственному символу.

