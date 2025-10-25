Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 21:40

ОАЭ заподозрили в передаче Китаю технологий для ракет

FT: спецслужбы США выяснили, что ОАЭ передали Китаю технологии для ракет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спецслужбы США утверждают, что Объединенные Арабские Эмираты передали китайской компании Huawei технологии, которые КНР использовала для расширения радиуса действия ракет класса «воздух — воздух». Соответствующая информация содержится в американских разведданных 2022 года, с которыми ознакомилась газета Financial Times.

Согласно публикации, технология, предположительно переданная Китаю G42, флагманской группой искусственного интеллекта ОАЭ, использовалась для модернизации ракет дальнего радиуса действия, что дало китайским истребителям преимущество перед американскими военными самолетами. Компания Huawei категорически опровергла эти утверждения, заявив об отсутствии доказательной базы у американских спецслужб.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция планирует передать Украине дополнительные партии зенитных ракет Aster и истребителей Mirage. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи «коалиции желающих», созданной для поддержки Киева. Он уточнил, что поставки ракет будут осуществлены в ближайшие дни, параллельно будут запущены новые программы обучения украинских военнослужащих.

Китай
ОАЭ
США
технологии
ракеты
