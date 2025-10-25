Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 21:08

Предопределена судьба Тайваня в случае торговой сделки США и Китая

Рубио: США не перестанут помогать Тайваню в обмен на торговую сделку с КНР

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вашингтон не намерен отказываться от помощи Тайваню в обмен на торговую сделку с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Так он прокомментировал предстоящие переговоры двух стран, которые пройдут в Малайзии, передает Reuters.

Я не думаю, что, как беспокоятся некоторые люди, стоит ожидать заключения торговой сделки или получения благоприятных условий торговли в обмен на уход из Тайваня, — сообщил Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме выразил надежду на заключение взаимовыгодной торговой сделки с КНР. Он сообщил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином пройдут на саммите АТЭС в Южной Корее. Трамп отметил, что США уже достигли выгодных соглашений с ЕС, Японией и Южной Кореей.

До этого Министерство коммерции Китая сообщило, что представители КНР и США проведут переговоры по торговле в Малайзии. Ведомство уточнило, что они состоятся 24–27 октября. Со стороны Китая в них примет участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

США
Тайвань
Марко Рубио
Китай
