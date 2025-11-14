Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 11:46

Китай пригрозил сокрушить Японию при вмешательстве в вопрос Тайваня

Фото: Ethan Hunter/Keystone Press Agency/Global Look Press
Если Япония пойдет на применение военной силы в ситуации вокруг Тайваня, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) нанесет ей сокрушительное поражение, заявил на брифинге представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь. По его словам, которые приводит портал NetEase, Токио «дорого заплатит» за такое решение. Представитель ведомства посоветовал Японии извлечь уроки из истории.

Если японская сторона не извлечет уроки из истории и осмелится пойти на риск или даже применить силу для вмешательства в тайваньский вопрос, она потерпит сокрушительное поражение от железной воли НОАК и дорого заплатит за это, — сказал Цзян Бинь.

Ранее Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать угрозу «отрубить голову» премьер-министру Японии Санаэ Такаити, сделанную генеральным консулом КНР в Осаке Сюэ Цзянем. В Пекине подчеркнули, что речь идет о личном высказывании дипломата.

До этого стало известно, что Тайвань рассчитывает получить 18 мобильных реактивных систем залпового огня M142 HIMARS до конца 2026 года. Изначально партия должна была прибыть на остров в 2027 году, но США могут поставить системы раньше.

