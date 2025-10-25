Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в Москве СК: тело 78-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на юго-востоке Москвы

Тело 78-летней пенсионерки с огнестрельным ранением было обнаружено в ее же квартире на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного Следкома. По предварительной версии, к трагедии причастен сожитель погибшей. Его мотивы неизвестны.

Инцидент произошел в жилом доме на улице 2-я Синичкина. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все детали произошедшего.

25 октября в квартире жилого дома, расположенного на улице 2-я Синичкина в Москве, обнаружено тело женщины 1947 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения, — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту организована доследственная проверка. Далее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

