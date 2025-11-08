Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 11:35

Бесподобный пирог «Дары осени» — влюбитесь с первого кусочка. Не шарлотка: много яблок, мало теста — вкусный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть пироги, которые становятся легендой в семье с первой же попытки. «Дары осени» — именно такой. Представь: сочные яблочные дольки, томленные в нежнейшей заливке, с легкой хрустящей ноткой грецких орехов. Это даже не пирог в привычном понимании, а скорее яблочная сказка, где теста совсем немного, а начинки — море. Он готовится на раз-два, не требуя ни особых навыков, ни времени. И да, после него обычная шарлотка может показаться скучной — проверено неоднократно! Это тот самый рецепт, который спасает, когда гости уже на пороге, а душа просит уюта.

Возьми 5-6 крупных яблок, очисти от кожуры и сердцевины, нарежь тонкими дольками. Выложи их в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Сверху посыпь 50 граммами рубленых грецких орехов. Теперь готовим заливку: в глубокой миске взбей 2 яйца с 180 граммами сахара и щепоткой соли до легкой пены. Добавь 200 граммов сметаны и пакетик ванилина, снова взбей. Просей туда стакан муки (около 120 граммов) с чайной ложкой разрыхлителя и аккуратно перемешай до однородности. Тесто получится жидким, как на блинчики. Залей яблоки этой массой, распределяя ее равномерно. Выпекай пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 40–50 минут, пока сверху не появится румяная золотистая корочка, а деревянная палочка, воткнутая в центр, не будет выходить сухой. Дай пирогу полностью остыть в форме — так его будет легче разрезать.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

