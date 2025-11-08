Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 10:00

Самая любимая выпечка с яблоками! Яблочные клубочки: вкусные и пышные пончики без возни и хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это одна из тех выпечек, от которой просто невозможно оторваться! Представь: нежнейшие воздушные пончики, похожие на круглые клубочки, с сочными кусочками яблока внутри и хрустящей сахарной корочкой снаружи. Они такие легкие и пышные, что тают во рту, оставляя послевкусие корицы и сладких яблок. В отличие от обычных пончиков, эти «клубочки» получаются особенно нежными благодаря яблочной влаге, которая не дает тесту стать сухим. Это идеальный вариант для воскресного завтрака или душевного чаепития с семьей, когда хочется чего-то домашнего и уютного.

Для теста смешай в миске 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и 1 ч. л. корицы. В другой посуде взбей 2 яйца с 100 г сахара до пены, добавь 100 мл кефира и 2 ст. л. растопленного сливочного масла. Соедини жидкие и сухие дрожжи, аккуратно перемешай. Одно среднее яблоко очисти от кожуры и сердцевины, натри на крупной терке и сразу вмешай в тесто (чтобы не потемнело). Тесто получится густым, как на оладьи. Разогрей в кастрюле растительное масло слоем 4-5 см. Мокрой ложкой аккуратно опускай небольшие порции теста в кипящее масло. Обжаривай «клубочки» 2-3 минуты с каждой стороны до румяного цвета. Готовые пончики выкладывай на бумажное полотенце, дай стечь лишнему маслу, затем обваляй в сахарной пудре или коричном сахаре.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
