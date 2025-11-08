Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:30

Никогда бы не подумала, что это так вкусно! Ленивая ачма — готовлю прямо на сковороде без хлопот и танцев с бубном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт ленивой ачмы на сковороде перевернул мои представления. Готовится она за считаные минуты, а результат просто сносит крышу! Нежнейшая творожно-сырная основа, хрустящая корочка снизу и тягучий расплавленный сыр сверху. Это тот самый случай, когда простые продукты превращаются в блюдо ресторанного уровня. И самое главное — никакой возни с листами лаваша и сложной сборки!

Тебе понадобится: 200 г лаваша, 300 г творога, 200 г рассольного сыра (сулугуни или брынза), 2 яйца, 100 мл кефира, пучок зелени (укроп/петрушка) и соль по вкусу. Лаваш нарежь небольшими кусочками (примерно 2x2 см). В миске разомни творог, добавь натертый сыр, яйца, кефир, мелко нарубленную зелень и соль. Хорошо перемешай. Добавь нарезанный лаваш и аккуратно перемешай, чтобы он пропитался творожной массой. Разогрей сковороду с толстым дном, смажь растительным маслом. Выложи всю массу, разровняй и готовь под крышкой на среднем огне 10–12 минут. Затем переверни ачму на тарелку и верни на сковороду другой стороной. Готовь еще 5–7 минут до румяной корочки. Подавай сразу, пока сыр тянется!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
