08 ноября 2025 в 16:49

Три женщины планировали устроить теракт в европейском городе

В Париже трех женщин задержали по подозрению в подготовке теракта

Полиция Франции Полиция Франции Фото: IMAGO/MANDOGA MEDIA/imago-images.de/Global Look Press

Французские спецслужбы задержали трех женщин по подозрению в подготовке теракта в парижском культурном учреждении с использованием взрывчатки, сообщает Le Parisien. Операция была проведена в начале октября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) после нескольких месяцев наблюдения.

Подозреваемые в возрасте от 18 лет до 21 года, являющиеся французскими гражданками и исповедующие салафизм, были задержаны в разных городах Франции. По данным следствия, они планировали совершить нападение с применением поясных взрывных устройств в баре или концертном зале Парижа. Одна из задержанных передвигается на инвалидной коляске.

Следствие установило, что 19-летний организатор группы вела пропагандистскую деятельность в соцсетях, включая TikTok и Telegram, где распространяла материалы в поддержку «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Именно через эти платформы она искала сообщников для подготовки теракта. При обыске у нее были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки, деньги на покупку оружия и черновые планы нападения.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранительные органы предотвратили подготовку террористического акта в Подмосковье. Совместная операция сотрудников Центра по противодействию экстремизму и органов ФСБ завершилась задержанием 27-летнего жителя Волоколамска. По предварительным данным, он самостоятельно вышел на связь через мессенджер с неизвестным и выразил готовность содействовать украинским спецслужбам.

Париж
женщины
теракты
преступления
