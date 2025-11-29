Психолог разоблачила главное заблуждение о сексе

Использование секс-игрушек не является чем-то постыдным, заявила NEWS.ru сексолог и психолог Екатерина Матвеева. По ее словам, подобные аксессуары следует рассматривать не как замену партнеру, а как инструмент для усиления взаимного удовольствия и обогащения интимной жизни.

Многие до сих пор считают, что использование секс-игрушек — это признак проблемы или нечто постыдное. Это огромное заблуждение. Секс-игрушки — это не замена партнеру, а его усиление, новый инструмент в вашем общем оркестре. Это совместное исследование, а не соревнование, и способ сказать: «Твое удовольствие так важно для меня, что я готов использовать для этого любые доступные и безопасные средства», — пояснила Матвеева.

Она отметила, что многие женщины не достигают оргазма только от пенетрации из-за физиологического строения клитора. По словам сексолога, большая часть этого органа скрыта внутри, и для полноценной стимуляции часто необходимы специальные средства.

Клитор — это орган, единственная функция которого — доставлять удовольствие. Он имеет сложную структуру, большая часть которой скрыта внутри. Большинство женщин не достигают оргазма только от пенетрации, так как скрытые части клитора получают недостаточную стимуляцию. Вибратор, особенно современный, созданный с учетом эргономики и безопасности, решает эту задачу. Он обеспечивает интенсивную целенаправленную вибрацию, которая активирует больше нервных окончаний, чем может сделать палец или язык, — резюмировала Матвеева.

