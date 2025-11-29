«Чувствовать себя ничтожествами»: в США раскрыли правду о женщинах в ВСУ

В Вооруженных силах Украины появилось первое подразделение операторов БПЛА, полностью состоящее из женщин, сообщает The Washington Post. Уточняется, что сейчас в ВСУ служат более 70 тыс. женщин — это на 20% больше, чем в 2022 году.

Проблемы Украины с поиском кадров вынудили ее армию к переменам, — указали авторы публикации.

Многие женщины, решившие вступить в ряды ВСУ, пожаловались на сексизм, пишет издание. Мужчины при этом смотрят на пополнение свысока, поскольку до сих пор не смогли побороть предрассудки по поводу женщин-военнослужащих.

Некоторые мужчины кричали на них или заставляли чувствовать себя ничтожествами, — указано в статье.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины набирают женщин на службу в армию для демонстрации Западу количественных резервов с целью получения дальнейшего финансирования. По его словам, призыв осуществляется, несмотря на то что новые бойцы не имеют должной подготовки и экипировки.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что женщины начнут массово покидать Украину, если Верховная рада примет закон о требовании рожать по пять детей и общей мобилизации. По ее словам, такая риторика невозможна для государства, желающего войти в состав Евросоюза.