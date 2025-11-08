Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 16:49

Мерц теряет поддержку своих соотечественников

Свыше 60% граждан Германии заявили о недовольстве работой Мерца

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Большинство жителей Германии выражают недовольство работой канцлера Фридриха Мерца, об этом заявили 64% респондентов, пишет Bild со ссылкой на исследование института INSA. Граждане ФРГ критически оценивают деятельность руководителя. Уровень одобрения снизился на два процентных пункта по сравнению с концом октября.

Только 27% опрошенных положительно относятся к работе Мерца, а 9% затруднились с оценкой. Еще более негативно немцы воспринимают деятельность правительства в целом. Всего 24% граждан довольны работой кабинета министров, сформированного консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии. Критическую позицию занимают 67% респондентов, а 9% не определились с ответом.

Также исследование показало лидерство партии «Альтернатива для Германии» в электоральных предпочтениях. За нее готовы проголосовать 26% респондентов.

Ранее руководитель отдела страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов говорил, что канцлер Германии демонстрирует слабые результаты на своем посту и игнорирует критику со стороны коллег. По словам политолога, немецкий руководитель не пользуется популярностью даже среди членов собственной партии, хотя сохраняет группу преданных сторонников. Белов отметил, что текущие рейтинги канцлера не имеют существенного значения, поскольку до следующих выборов остается значительный срок.

Германия
Фридрих Мерц
опросы
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Ноль!»: на Украине затихли все ТЭС
«Запиши в биографию»: юноша довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.