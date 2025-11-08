Мерц теряет поддержку своих соотечественников

Большинство жителей Германии выражают недовольство работой канцлера Фридриха Мерца, об этом заявили 64% респондентов, пишет Bild со ссылкой на исследование института INSA. Граждане ФРГ критически оценивают деятельность руководителя. Уровень одобрения снизился на два процентных пункта по сравнению с концом октября.

Только 27% опрошенных положительно относятся к работе Мерца, а 9% затруднились с оценкой. Еще более негативно немцы воспринимают деятельность правительства в целом. Всего 24% граждан довольны работой кабинета министров, сформированного консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии. Критическую позицию занимают 67% респондентов, а 9% не определились с ответом.

Также исследование показало лидерство партии «Альтернатива для Германии» в электоральных предпочтениях. За нее готовы проголосовать 26% респондентов.

Ранее руководитель отдела страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов говорил, что канцлер Германии демонстрирует слабые результаты на своем посту и игнорирует критику со стороны коллег. По словам политолога, немецкий руководитель не пользуется популярностью даже среди членов собственной партии, хотя сохраняет группу преданных сторонников. Белов отметил, что текущие рейтинги канцлера не имеют существенного значения, поскольку до следующих выборов остается значительный срок.