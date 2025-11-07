Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение». Положительно оценивают его работу 78% россиян.

О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (78% — минус 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — говорится в сообщении.

По данным ФОМ, положительно оценили деятельность правительства 50% участников опроса. При этом 54% опрошенных считают, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями. Исследование проводилось с 31 октября по 2 ноября среди 1,5 тыс. респондентов по всей стране.

Ранее стало известно, что почти 69% россиян готовы сокращать расходы и ограничивать потребности в интересах защиты страны. Исследование показало, что семь из 10 респондентов ощущают личную ответственность за судьбу государства и поддерживают идею сознательного ограничения своих запросов. При этом 45% участников опроса полностью согласны с этой позицией, а еще 24% склоняются к согласию.