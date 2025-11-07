Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 09:56

Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян Путину

Опрос ФОМ: Путину доверяют 77% россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин/ ТАСС

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение». Положительно оценивают его работу 78% россиян.

О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (78% — минус 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — говорится в сообщении.

По данным ФОМ, положительно оценили деятельность правительства 50% участников опроса. При этом 54% опрошенных считают, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями. Исследование проводилось с 31 октября по 2 ноября среди 1,5 тыс. респондентов по всей стране.

Ранее стало известно, что почти 69% россиян готовы сокращать расходы и ограничивать потребности в интересах защиты страны. Исследование показало, что семь из 10 респондентов ощущают личную ответственность за судьбу государства и поддерживают идею сознательного ограничения своих запросов. При этом 45% участников опроса полностью согласны с этой позицией, а еще 24% склоняются к согласию.

опросы
Владимир Путин
доверие
россияне
ФОМ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оборона ВСУ под Гуляйполем дала трещину
Появились кадры редкой прогулки тяжелобольного Брюса Уиллиса
Россиянина задержали после «общения» с украинским блогером в Telegram
Малосольная семга у вас в холодильнике: готовится сама, пока вы спите
Шойгу предложил построить новый город в Сибири
В Госдуме оценили зумерский тренд на «курсы взросления»
В Совфеде предложили запрет для дарксторов
На популярном среди туристов курорте акула напала на россиянку
Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян Путину
Из магазинов могут пропасть популярные у россиян товары
Назван главный риск для ЕС, если Киеву задержат репарационный кредит
Украина может остаться без денег из-за Европарламента
Экс-генерала Попова отправили в колонию плести сети против БПЛА
Российские солдаты завершают зачистку западной части Купянска
Власти пообещали россиянам выплатить январскую пенсию авансом
В Благовещенске вор заснул в ограбленной квартире
Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для своих рыбаков
Россиянин выбросил проститутку из окна
На американскую базу доставили странную посылку с белым порошком
Две машины насмерть переехали мужчину в инвалидном кресле
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.