Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 12:45

Новогоднее застолье без тонны майонеза: готовим закусочный тортик «Цыпа» из яиц и курицы — простой рецепт покорит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новогоднее застолье без тонны майонеза: готовим закусочный тортик «Цыпа» из яиц и курицы — простой рецепт покорит всех. Как встретить Новый год без тяжести в животе и с чистой совестью? Этот невероятно легкий и вкусный торт станет настоящим открытием для вашего праздничного меню! Он сочетает в себе нежность курицы, сочность помидоров и пикантность особой заправки, создавая идеальное праздничное блюдо без лишних калорий.

Для начала мы приготовим блины из 110 яиц, обжарив их на антипригарной сковороде без масла до золотистого краешка. Одну сочную куриную грудку отварим, слегка посолив и поперчив для аромата, а затем нарежем ее небольшими, но аккуратными кубиками. Теперь самая интересная часть — готовим волшебную заправку: 150 грамм густого греческого йогурта соединяем с чайной ложкой зернистой горчицы, двумя зубчиками чеснока, пропущенными через пресс, столовой ложкой оливкового масла и соком половинки лимона.

Сборка нашего торта — это настоящее удовольствие! На первый белковый блин мы выкладываем часть нарезанной курицы, слой кружочков помидоров и щедро поливаем йогуртовой заправкой. Накрываем следующим блинчиком и повторяем слои. Самый верхний ярус украшаем веточками укропа и яркими гранатовыми зернами для новогоднего настроения. Обязательно даем торту настояться в холодильнике 2-3 часа — тогда все вкусы чудесным образом соединятся в идеальную гармонию.

Ранее мы готовили крабовые шарики с интересным составом. Копеечная закуска на Новый год — она точно понравится всем.

Читайте также
Крабовые шарики с интересным составом: готовим копеечную закуску на Новый год — она точно понравится всем
Общество
Крабовые шарики с интересным составом: готовим копеечную закуску на Новый год — она точно понравится всем
Салат «Новогодний Хруст»: времени нет, а гости на пороге? Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов
Общество
Салат «Новогодний Хруст»: времени нет, а гости на пороге? Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов
Готовлю омлет как в Азии: пар вместо масла создает ту самую нежность, ради которой стоит встать утром
Общество
Готовлю омлет как в Азии: пар вместо масла создает ту самую нежность, ради которой стоит встать утром
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Семья и жизнь
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Доставку теперь не заказываю: нашла рецепт стеклянной лапши с курицей — эта фунчоза получится абсолютно у всех
Общество
Доставку теперь не заказываю: нашла рецепт стеклянной лапши с курицей — эта фунчоза получится абсолютно у всех
закуска
Новый год
курица
яйца
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Останки убитой за просьбу дать еды девочки 28 лет пролежали в подвале дома
Генпрокуратура приехала в Госдуму по душу одного депутата
Торт как из кондитерской: шоколадный творожный крем за 5 минут
Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому помириться с Трампом после «выволочки»
Умер преподаватель Путина и Медведева
Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.