Новогоднее застолье без тонны майонеза: готовим закусочный тортик «Цыпа» из яиц и курицы — простой рецепт покорит всех. Как встретить Новый год без тяжести в животе и с чистой совестью? Этот невероятно легкий и вкусный торт станет настоящим открытием для вашего праздничного меню! Он сочетает в себе нежность курицы, сочность помидоров и пикантность особой заправки, создавая идеальное праздничное блюдо без лишних калорий.

Для начала мы приготовим блины из 110 яиц, обжарив их на антипригарной сковороде без масла до золотистого краешка. Одну сочную куриную грудку отварим, слегка посолив и поперчив для аромата, а затем нарежем ее небольшими, но аккуратными кубиками. Теперь самая интересная часть — готовим волшебную заправку: 150 грамм густого греческого йогурта соединяем с чайной ложкой зернистой горчицы, двумя зубчиками чеснока, пропущенными через пресс, столовой ложкой оливкового масла и соком половинки лимона.

Сборка нашего торта — это настоящее удовольствие! На первый белковый блин мы выкладываем часть нарезанной курицы, слой кружочков помидоров и щедро поливаем йогуртовой заправкой. Накрываем следующим блинчиком и повторяем слои. Самый верхний ярус украшаем веточками укропа и яркими гранатовыми зернами для новогоднего настроения. Обязательно даем торту настояться в холодильнике 2-3 часа — тогда все вкусы чудесным образом соединятся в идеальную гармонию.

