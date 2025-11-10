Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:00

Осетинский пирог чиритджын. Очень сочный и нежный пирог с курицей и сыром — готовить просто, сложное только название

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ты ищешь по-настоящему сытный и душевный пирог, который согреет и накормит всю семью, чиритджын — твой идеальный выбор. Этот осетинский пирог с курицей и сыром — настоящая находка для тех, кто любит основательную кухню. В отличие от привычных нам пирогов, здесь нет обилия теста — тонкая, почти прозрачная лепешка служит лишь оболочкой для сочной, ароматной начинки. Курица придает блюду насыщенность, а осетинский сыр — ту самую пикантную солоноватую ноту и нежную текстуру. Это блюдо, которое рассказывает историю гор и их гостеприимства лучше любых слов.

Для начала приготовим тесто. Просей 500 г муки в миску, добавь 1 ч. л. соли, 250 мл теплой воды и 50 мл кефира. Введи 7 г сухих дрожжей и замешивай, пока тесто не станет эластичным. Добавь 1 ст. л. растительного масла, вымеси, накрой и оставь в тепле на 1–1,5 часа. Для начинки 300 г отварного куриного филе нарежь мелкими кубиками или разомни вилкой. 400 г осетинского сыра (или смеси брынзы и адыгейского) разомни и смешай с курицей. Добавь щепотку черного перца и мелко нарубленную зелень петрушки или кинзы. Подошедшее тесто раздели на две части (одна чуть больше). Большую раскатай в круг, выложи начинку, накрой второй лепешкой и плотно защипи края, словно лепишь большой вареник. Аккуратно раскатай пирог рукой, чтобы он стал тоньше и равномерно распределил начинку. Сделай небольшое отверстие в центре для выхода пара. Выпекай в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Готовый пирог сразу смажь топленым маслом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
