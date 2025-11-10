Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 13:16

Лимонный пирог с курдом: рецепт сладенького к чаю из обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот лимонный пирог с курдом покорит вас нежным балансом сладости и цитрусовой свежести. Десерт не требует кулинарного опыта, но гарантированно вызовет восторг у всех, кто его попробует. Идеальный рецепт сладенького к чаю из обычных продуктов.

Вкус пирога — это совершенная гармония: рассыпчатая песочная основа с маслянистыми нотами идеально контрастирует с бархатистым кремом, где сладость уравновешена яркой лимонной кислинкой.

Рецепт: для песочной основы смешайте 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 80 г сахара и 1 яйцо, замесите тесто и выпекайте в форме 15 минут при 180°C. Для курда вам понадобится: сок и цедра 2 лимонов, 3 яйца, 150 г сахара и 100 г сливочного масла. Взбейте яйца с сахаром, добавьте лимонный сок с цедрой и растопленное масло, варите на медленном огне 5–7 минут до загустения, постоянно помешивая. Готовым кремом залейте основу и оставьте в холодильнике на 2 часа.

Пирог получается удивительно легким, освежающим и нежным, а золотистый цвет курда и желтая цедра придают ему солнечный вид.

Ранее стало известно, как приготовить гору печенья по элементарному рецепту — нужны яйца, мука и чуток сахара.

