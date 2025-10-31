Гора печенья по элементарному рецепту — нужны яйца, мука и чуток сахара

Приготовьте невероятно простое и вкусное печенье на сковороде по этому элементарному рецепту, и у вас с легкостью получится гора лакомства. А нужны всего лишь яйца, мука и чуток сахара.

Вам понадобится: 2 яйца, 2 стакана муки (около 300 г), 3-4 ст. л. сахара и растительное масло для жарки. Взбейте яйца с сахаром, постепенно добавьте муку и замесите упругое тесто. Раскатайте пласт толщиной 0,5–1 см, вырежьте стаканом кружочки или нарежьте ромбиками. Обжарьте на среднем огне с двух сторон под крышкой по 2-3 минуты до золотистого цвета.

Вкус печенья напоминает нежные песочные круассаны: хрустящая корочка снаружи и мягкая слоистая текстура внутри. Легкая яичная нота гармонирует с ненавязчивой сладостью, что делает это печенье идеальным к молоку, какао или чаю. Простота рецепта и скорость приготовления делают это печенье палочкой-выручалочкой для занятых хозяек.

