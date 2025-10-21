Мой самый ходовой пирог — бьет все рекорды по скорости готовки: вкуснятина с творожной прослойкой

Мой самый ходовой пирог — бьет все рекорды по скорости готовки: вкуснятина с творожной прослойкой

Этот мой самый ходовой пирог на каждый день — он бьет все рекорды по скорости готовки. Такая вкуснятина с творожной прослойкой станет вашим спасением, когда нужно срочно подать что-то вкусное к чаю.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 200 г творога, 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 ч. л. соды и ванилин. В глубокой миске смешайте кефир с яйцами и сахаром, добавьте просеянную муку с содой и быстро замесите тесто. Творог разомните с 2–3 ст. л. сахара и ванилином. Форму застелите пергаментом, вылейте половину теста, распределите творожную начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Вкус получается нежным и сбалансированным: влажное тесто с легкой кислинкой идеально сочетается со сладкой творожной прослойкой, создавая гармоничный дуэт текстур. Этот пирог особенно хорош теплым, когда творог остается кремовым и нежным. Рецепт настолько прост, что справится даже ребенок, а результат поразит каждого.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.