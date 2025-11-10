Чернослив и курица — открыл для себя этот неожиданный дуэт и теперь готовлю постоянно

Чернослив и курица — открыл для себя этот неожиданный дуэт и теперь готовлю постоянно

Секрет этой курицы — в правильном тушении. Чернослив не только добавляет вкус, но и помогает мясу оставаться сочным, создавая естественный маринад.

Для блюда мне понадобится: куриное филе (500 г), чернослив без косточек (100 г), морковь (1 шт.), оливковое масло (50 г), овсяная или ржаная мука (2 ч. л.), вода (250 мл), свежая петрушка (3 ст. л.), соль.

Куриное филе нарезаю тонкой соломкой. Морковь натираю на крупной терке. В сотейнике или глубокой сковороде разогреваю оливковое масло. Обжариваю курицу с морковью 7–10 минут на среднем огне до легкой румяности. Чернослив нарезаю тонкими полосками и добавляю к курице. Посыпаю мукой, хорошо перемешиваю и готовлю еще 1–2 минуты. Вливаю воду, добавляю соль по вкусу. Довожу до кипения, затем убавляю огонь до минимума. Накрываю крышкой и тушу 15–20 минут, пока соус не загустеет, а курица не станет совсем мягкой. В конце пробую и при необходимости добавляю еще соли. Подаю, обильно посыпав свежей рубленой петрушкой. Идеально сочетается с гречкой или бурым рисом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.