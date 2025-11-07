Быстрые спагетти по-вкусному: готовим пасту по-средиземноморски из 3 простых ингредиентов. Хотите быстро и вкусно приготовить ужин? Это блюдо не только простое в приготовлении, но и чрезвычайно вкусное, благодаря комбинации свежих томатов, маслин и ароматного пармезана.

Возьмите следующие ингредиенты: спагетти (200 г), помидоры (2 шт.), чеснок (2 зубчика), лук (1 шт.), маслины (50 г), сливочное масло (20 г), пармезан (30 г), соль и перец по вкусу.

Спагетти отварите в подсоленной воде до состояния al dente. В это время на сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте мелко нарезанный чеснок и лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанные кубиками помидоры без кожицы, тушите 5 минут. Затем добавьте маслины и вареные спагетти, перемешайте.

Посыпьте блюдо натертым пармезаном, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Спагетти по-средиземноморски — это не только быстро, но и полезно. Такое блюдо подарит вам ощущение солнца Италии прямо на вашей кухне!

