Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 13:00

Быстрые спагетти по-вкусному: готовим пасту по-средиземноморски из 3 простых ингредиентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Быстрые спагетти по-вкусному: готовим пасту по-средиземноморски из 3 простых ингредиентов. Хотите быстро и вкусно приготовить ужин? Это блюдо не только простое в приготовлении, но и чрезвычайно вкусное, благодаря комбинации свежих томатов, маслин и ароматного пармезана.

Возьмите следующие ингредиенты: спагетти (200 г), помидоры (2 шт.), чеснок (2 зубчика), лук (1 шт.), маслины (50 г), сливочное масло (20 г), пармезан (30 г), соль и перец по вкусу.

Спагетти отварите в подсоленной воде до состояния al dente. В это время на сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте мелко нарезанный чеснок и лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанные кубиками помидоры без кожицы, тушите 5 минут. Затем добавьте маслины и вареные спагетти, перемешайте.

Посыпьте блюдо натертым пармезаном, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Спагетти по-средиземноморски — это не только быстро, но и полезно. Такое блюдо подарит вам ощущение солнца Италии прямо на вашей кухне!

Ранее мы делились рецептом сырных макарон, которые обожает вся семья. Простой рецепт соуса из 4 ингредиентов.

Читайте также
Почему опытные хозяйки держат половинку лука в ванной — неожиданный эффект обычного продукта!
Общество
Почему опытные хозяйки держат половинку лука в ванной — неожиданный эффект обычного продукта!
Быстро согреет в холод: мгновенный суп с фрикадельками в одной кастрюле — гениально просто и вкусно
Общество
Быстро согреет в холод: мгновенный суп с фрикадельками в одной кастрюле — гениально просто и вкусно
Салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски: отнимет максимум 10 минут вашего времени
Общество
Салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски: отнимет максимум 10 минут вашего времени
Готовлю ужин из ничего — макароны, сыр, помидоры. Обалденный кекс на ужин без возни и танцев с бубном
Общество
Готовлю ужин из ничего — макароны, сыр, помидоры. Обалденный кекс на ужин без возни и танцев с бубном
Спагетти болоньезе в мультиварке: пошаговый рецепт мясного соуса
Семья и жизнь
Спагетти болоньезе в мультиварке: пошаговый рецепт мясного соуса
макароны
спагетти
простой рецепт
помидоры
оливки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.