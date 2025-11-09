Половину урожая тыквы так съели, и еще хочется. Тыква-спагетти с курицей и сыром — очень вкусный и простой ужин

Если ты ищешь по-настоящему эффектное и вкусное блюдо, которое удивит всех за столом, — тыква-спагетти, фаршированная курицей, станет идеальным выбором! Когда ты разрезаешь запеченную тыкву, ее мякоть волшебным образом распадается на тонкие, похожие на спагетти волокна. В сочетании с сочной курицей, сладким перцем, ароматными соусами и расплавленным сыром получается не блюдо, а настоящий осенний шедевр. Это сытно, красиво и очень оригинально — такой кулинарный перформанс, который запомнится надолго!

Возьми одну небольшую тыкву-спагетти, хорошо ее вымой и срежь верхушку — она будет крышечкой. Ложкой аккуратно выбери семена. Натри внутренность тыквы солью, перцем и сбрызни оливковым маслом. Одну куриную грудку нарежь мелким кубиком, половину сладкого перца — соломкой. Обжарь курицу и перец на сковороде до готовности, посоли и поперчи. Смешай 70 г томатного соуса и 70 г сметаны. На дно тыквы выложи половину сыра (100 г), тертого на крупной терке. Затем — обжаренную курицу с перцем и мелко нарезанный зеленый лук. Полей смесью соусов и сверху покрой оставшимся сыром. Накрой тыкву крышечкой и запекай в разогретой до 180 °C духовке около 50–60 минут, пока тыква не станет мягкой. В конце можно снять крышечку и подрумянить сыр еще 5–10 минут. Подавай, выкладывая на тарелки мякоть тыквы вместе с начинкой.

