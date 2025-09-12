Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 10:35

В одной европейской стране пожаловались на атаки на российское посольство

Посол Беляев рассказал о постоянных атаках дронов на дипмиссию РФ в Швеции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Швеции зафиксировано более 20 атак дронов на российскую дипмиссию в Стокгольме, рассказал KP.RU посол Сергей Беляев. Управляемые БПЛА постоянно опрокидывают краску на здание.

Этим летом шведские власти даже удовлетворили наше требование об установлении <…> бесполетной зоны. Однако на практике ситуация не меняется. Заказчики и исполнители атак не найдены, налеты продолжаются, — уточнил посол.

По его словам, с 2024 года неизвестные также атакуют торгпредство, школу при дипмиссии и жилой комплекс, в котором проживают дипломаты. При этом к дронам были прикреплены контейнеры с краской из стекла: осколки представляют дополнительную угрозу для дипломатов и членов их семей, добавил посол.

Ранее стало известно, что посол Италии в России Чечилия Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве. Отмечается, что в четверг, 11 сентября, ее принял замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Также представитель МИД Мария Захарова назвала логичным решение Токио закрыть на территории России все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр». По ее словам, задачи и цели организации перестали соответствовать современным реалиям.

Швеция
БПЛА
атаки
посольство РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Названа страна, жаждущая развязать войну между Россией и Европой
Разбитый самолетом ВСУ дом украинцев попал на видео
Орбан раскрыл детали переговоров России и США
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.