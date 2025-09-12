В одной европейской стране пожаловались на атаки на российское посольство

В Швеции зафиксировано более 20 атак дронов на российскую дипмиссию в Стокгольме, рассказал KP.RU посол Сергей Беляев. Управляемые БПЛА постоянно опрокидывают краску на здание.

Этим летом шведские власти даже удовлетворили наше требование об установлении <…> бесполетной зоны. Однако на практике ситуация не меняется. Заказчики и исполнители атак не найдены, налеты продолжаются, — уточнил посол.

По его словам, с 2024 года неизвестные также атакуют торгпредство, школу при дипмиссии и жилой комплекс, в котором проживают дипломаты. При этом к дронам были прикреплены контейнеры с краской из стекла: осколки представляют дополнительную угрозу для дипломатов и членов их семей, добавил посол.

