11 сентября 2025 в 19:33

Захарова ответила на решение Токио закрыть культурные центры в России

Захарова назвала логичным решение Токио закрыть японские центры в России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Решение властей Японии закрыть на территории России все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр» выглядит логичным, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ТАСС. По ее словам, задачи и цели организации перестали соответствовать современным реалиям.

МИД России заблаговременно получил от посольства Японии в Москве уведомление о ликвидации организации. Это решение Токио о закрытии полностью финансируемого правительством Японии учреждения, задекларированные цели и задачи которого не соответствуют сегодняшней действительности, выглядит вполне логичным и своевременным, — заявила диаломат.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что в школьную программу необходимо ввести уроки истории, подробно освещающие военные преступления Японии в период Второй мировой войны. По словам парламентария, такой подход позволит разрушить искусственно созданный образ «прекрасной страны» и показать историческую правду.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь говорил о настойчивом призыве Москвы к Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны. Дипломат также призвал к осознанию собственной ответственности за развязывание конфликта.

