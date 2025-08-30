«Водит за нос»: в Госдуме объяснили, как поменялась тактика Зеленского Депутат Журавлев: Зеленский не будет ничего делать для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский решил не отказываться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но и ничего делать не будет для того, чтобы она состоялась, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, украинский лидер понимает свою проигрышную позицию на дипломатическом поле, поэтому не хочет проводить переговоры. Депутат подчеркнул, что официально Зеленский отказаться не может из-за давления США.

Надеюсь, что в США наконец поймут, что он просто водит их за нос, и заставят не болтать попусту, а предпринимать реальные шаги к примирению, — сказал Журавлев.

Ранее Зеленский предпринял новую попытку оказать давление на американского лидера Дональда Трампа в вопросах урегулирования конфликта. На брифинге политик публично напомнил о ранее озвученных сроках для ответа России на предложения по переговорам.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин не исключает встречу с Зеленским. Однако он подчеркнул, что такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Без этого невозможно будет финализировать наработки, которые сперва необходимо осуществить на экспертном уровне, добавил Песков.