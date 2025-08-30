День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 10:30

«Водит за нос»: в Госдуме объяснили, как поменялась тактика Зеленского

Депутат Журавлев: Зеленский не будет ничего делать для встречи с Путиным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский решил не отказываться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но и ничего делать не будет для того, чтобы она состоялась, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, украинский лидер понимает свою проигрышную позицию на дипломатическом поле, поэтому не хочет проводить переговоры. Депутат подчеркнул, что официально Зеленский отказаться не может из-за давления США.

Надеюсь, что в США наконец поймут, что он просто водит их за нос, и заставят не болтать попусту, а предпринимать реальные шаги к примирению, — сказал Журавлев.

Ранее Зеленский предпринял новую попытку оказать давление на американского лидера Дональда Трампа в вопросах урегулирования конфликта. На брифинге политик публично напомнил о ранее озвученных сроках для ответа России на предложения по переговорам.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин не исключает встречу с Зеленским. Однако он подчеркнул, что такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Без этого невозможно будет финализировать наработки, которые сперва необходимо осуществить на экспертном уровне, добавил Песков.

Алексей Журавлев
Госдума
Владимир Зеленский
переговоры
Олеся Аксенова
О. Аксенова
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог развеяла миф о связи длительности отношений с частотой секса
Российские военные рассказали, что происходит в Днепропетровской области
Назван самый верный способ защититься от мошенников при онлайн-знакомствах
В Бельгии раскрыли, к чему приведет конфискации активов России
Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ
Посол назвал тему, которая находится под запретом в Польше
Судно с пассажирами перевернулось на реке Малый Енисей
Раскрыта судьба пострадавших при спасении Наговициной альпинистов
В Геленджике к тушению пожара привлекли Ил-76
Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа
На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара
Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?
Каллас объяснила, каких решений от встречи в Копенгагене ждать не стоит
В Италии сделали заявление, противоречащее антироссийскому курсу ЕС
«Это безумие»: удары по «Дружбе» назвали тревожным сигналом для Евросоюза
В США появились слухи о смерти Трампа
Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Гороскоп на сентябрь-2025: осень начинается с приятных хлопот
«Роснефть» раскрыла данные о прибыли и переработке нефти за шесть месяцев
Тысячи жителей Курской области провели ночь без света после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.