Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:03

Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве

Синоптик Шувалов: в Москве в выходные будет солнечно и комфортно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве и области в предстоящие выходные будет очень комфортной: солнечной и теплой — до +20 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, которые передает MIR24.TV, температура в регионе будет выше нормы на два-четыре градуса.

Ветер слабый, дневная температура +18…+20 градусов, а по ночам — +5…+10 градусов. То есть антициклон по-прежнему диктует погоду в центре европейской части нашей страны. Погода сухая и теплая, на два-четыре градуса выше многолетней нормы для этих чисел сентября, — заявил синоптик.

Ранее Шувалов заявил, что первая волна бабьего лета в Москве продлится до 20-х чисел сентября. По его словам, температура будет подниматься до +23 градусов, погода будет сухой. Он также отметил, что в период с 12 по 13 сентября существует вероятность появления ночных туманов.

До этого Шувалов заявил, что в Подмосковье до второй декады сентября не ожидается дождей, поэтому в регионе будет действовать высокий уровень пожарной опасности. По его словам, в первую очередь это коснется южной части области.

погода
синоптики
Москва
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Названа страна, жаждущая развязать войну между Россией и Европой
Разбитый самолетом ВСУ дом украинцев попал на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.