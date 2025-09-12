Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве Синоптик Шувалов: в Москве в выходные будет солнечно и комфортно

Погода в Москве и области в предстоящие выходные будет очень комфортной: солнечной и теплой — до +20 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, которые передает MIR24.TV, температура в регионе будет выше нормы на два-четыре градуса.

Ветер слабый, дневная температура +18…+20 градусов, а по ночам — +5…+10 градусов. То есть антициклон по-прежнему диктует погоду в центре европейской части нашей страны. Погода сухая и теплая, на два-четыре градуса выше многолетней нормы для этих чисел сентября, — заявил синоптик.

Ранее Шувалов заявил, что первая волна бабьего лета в Москве продлится до 20-х чисел сентября. По его словам, температура будет подниматься до +23 градусов, погода будет сухой. Он также отметил, что в период с 12 по 13 сентября существует вероятность появления ночных туманов.

До этого Шувалов заявил, что в Подмосковье до второй декады сентября не ожидается дождей, поэтому в регионе будет действовать высокий уровень пожарной опасности. По его словам, в первую очередь это коснется южной части области.