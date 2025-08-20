Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Политтехнолог ответил, сместят ли Зеленского до подписания мирного договора

Политтехнолог Павлив исключил смену президента Украины до подписания мира

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

США вряд ли рискнут сместить украинского лидера Владимира Зеленского с поста президента до подписания мирного договора с Россией, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его мнению, американцы будут опасаться потерять контроль над ситуацией на Украине.

Я сомневаюсь, что сейчас американцы рискнут запускать сценарий переворота, именно какого-нибудь Майдана, потому что будут опасаться просто потерять контроль над ситуацией на Украине, — высказался Павлив.

При этом он не исключил возможность персональных санкций или уголовного преследования в отношении Зеленского. Также, добавил политтехнолог, можно рассматривать вариант формирования проамериканской коалиции в парламенте Украины.

Гипотетически можно было просматривать сценарии и персональных санкций, и уголовного преследования в отношении Зеленского, там есть за что. Также попытки переформатировать парламент, сформировать некую проамериканскую коалицию в парламенте, заменить президиум на оппозиционный. И уже возникает у нас дуализм власти. Такой сценарий я допускаю, а переворот, новый Майдан с подачи Америки — нет, — заключил Павлив.

Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно готовится к участию в президентских выборах на Украине. По ее словам, у предвыборной команды генерала уже есть штаб-квартира в Лондоне.

