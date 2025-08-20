Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 16:37

В российском регионе подростки убили мужчину за отказ дать закурить

В Нижнем Новгороде расследуют дело об убийстве мужчины, совершенном подростками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде двое подростков до смерти забили мужчину якобы за отказ дать закурить, сообщает Pravda-nn.ru. Отмечается, что злоумышленнику и его подельнице было по 15 и 13 лет соответственно.

По словам родственников погибшего, двое подростков были пьяны. Родные погибшего утверждают, что мужчина не стал бы провоцировать ссору и пытался избежать столкновения. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что он старался уйти от подростков, однако те начали преследовать его.

В результате мужчина упал, и подростки начали избивать его ногами, продолжая даже после того, как он потерял сознание. Семья погибшего считает, что нападение было совершено с определенной подготовкой, так как один из нападавших, 15-летний подросток, занимался самбо и достиг в этом успехов.

Ранее в Челябинской области 17-летнему подростку, который убил женщину-таксистку, дали 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии. Вину при этом он не признал. Убийство произошло в октябре 2024 года в Коркино. Следствие установило, что подсудимый, представитель цыганской диаспоры, сначала с ножом напал на женщину, а потом угнал ее авто. После случившегося в городе произошли беспорядки.

Россия
подростки
нападения
Нижний Новгород
