Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту Аналитик Шепелев: к концу года рубль может ослабнуть на 10-12%

Тактически сейчас подходящее время для покупки валюты, заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его мнению, до конца года рубль может ослабнуть на 10-12%. Поэтому сейчас покупать доллары, евро и юани выгодно.

Тактически сейчас подходящее время для усиления валютной позиции — к концу года рубль может ослабеть на 10-12% из-за снижения ключевой ставки и сезонного ухудшения показателей платежного баланса. В декабре население, компании и бюджет наращивают свои расходы, что играет против нацвалюты, — сказал Шепелев.

По словам эксперта, важно понимать цели покупки валюты и выдерживать грамотный баланс в сбережениях. Для тех, кто зарабатывает и несет расходы в основном в рублях, оптимальной долей валюты и валютных активов в портфеле будет 30-40%, отметил эксперт.

Ранее в Минэкономразвития назвали нежелательные курсы рубля к доллару — это все что ниже 75 и выше 110 рублей. Умеренно рискованными считаются значения ниже 85 и выше 100 рублей за доллар. Такие изменения курса угрожают достижению ряда национальных целей, считают в Минэкономразвития.