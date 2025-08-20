Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025

Эксперт объяснил отказ россиян от оригинальных запчастей

Автоэксперт Гульчин: у российских водителей нет денег на оригинальные детали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автовладельцы стали гораздо реже ставить оригинальные запчасти на подержанные машины, заявил в беседе NEWS.ru руководитель компании «DSG-сервис» Евгений Гульчин. По его словам, такие детали стоят очень дорого, поэтому автосервисы работают с качественными неоригинальными деталями.

Раньше оригинал ставили гораздо чаще. Но в последнее время клиенты про оригинальные запчасти говорят так — это ну очень дорого. Поэтому мы в основном работаем с качественными неоригинальными деталями, — сказал Гульчин.

Ранее шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников в разговоре с NEWS.ru заявил, что российские водители в будущем будут восстанавливать детали машин, а не менять, чтобы сэкономить на ремонте. По его словам, по самым пессимистичным прогнозам автолюбители все чаще будут менять по одной запчасти даже там, где надо менять парами. В пример эксперт привел амортизаторы.

До этого Гульчин рассказал, что в России стоимость ремонта коробок DSG у автомобилей подорожала из-за роста стоимости запчастей на 10–15%. По его словам, также растет стоимость на ЖКХ и бензин, поэтому автосервисы вынуждены подстраиваться под реалии рынка.

