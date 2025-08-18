Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач

В России стоимость ремонта коробок DSG у автомобилей подорожала из-за роста стоимости запчастей на 10–15%, заявил NEWS.ru руководитель петербургской компании «DSG-сервис» автоэксперт Евгений Гульчин. По его словам, также растет стоимость на ЖКХ и бензин, поэтому автосервисы вынуждены подстраиваться под реалии рынка.

И по своим позициям я вижу, что подорожание запчастей в 2025 году есть, но на 10–15%, не больше. Но сейчас все дорожает: ЖКХ, бензин, увеличивается стоимость рабочей силы. И автосервисы, и поставщики запчастей тоже вынуждены увеличивать стоимость услуг, — сказал автоэксперт.

Гульчин добавил, что иностранные партнеры иногда увеличивают стоимость доступа к IT-программам для пользователей из России. Он добавил, что недавно столкнулся с этим.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов отмечал, что российские таксопарки не станут распродавать подержанные иномарки. По его словам, найдется мало желающих приобрести иномарку, которую эксплуатировали «и в хвост и в гриву». Он полагает, что, скорее всего, машины пустят на запчасти.