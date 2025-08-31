Мощный пожар в автосервисе в Балашихе попал на видео

Жители Балашихи публикуют в соцсетях видео крупного пожара в автосервисе на улице Звездной. На кадрах можно увидеть огонь и густой черный дым. Очевидцы сообщили, что их видно из разных районов города.

Жители Балашихи также отметили, что слышали взрывы. По некоторым данным, пожар случился в складских помещениях. Информация о пострадавших пока не поступала. Причины и обстоятельства произошедшего неизвестны.

Ранее в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице произошел пожар в квартире. Возгорание охватило около 10 квадратных метров и затронуло балкон. Были госпитализированы 48-летний мужчина и 49-летняя женщина, их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Нижнем Новгороде до этого загорелся многоэтажный дом. Погибла женщина, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семеро были доставлены в больницу, еще трое отказались от госпитализации. Пожар распространился на 900 квадратных метров и затронул 13 квартир. На месте работали более сотни спасателей и несколько десятков единиц техники.