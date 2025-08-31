В Балашихе горит автосервис

В подмосковной Балашихе в автосервисе случился мощный пожар, сообщает Telegram-канал «112». Очевидцы утверждают, что слышат взрывы. По их словам, огонь и дым, поднимающиеся с места ЧП, видно из нескольких районов города. По другим данным, горят складские помещения.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины и обстоятельства произошедшего неизвестны. По предварительным данным, пожар случился в автосервисе на улице Звездной.

Ранее на автозаправке в Хасавюртовском районе Дагестана произошли взрыв и последующий сильный пожар. Жителей села Сулевкент эвакуировали из опасной зоны. Очевидцам также удалось снять момент взрыва, после которого в небо поднялось огромное грибовидное облако огня и дыма.

В Москве до этого на проспекте Мира произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил товары, складированные в подвале магазина. По уточненным данным, загорелся магазин «Императорский фарфор», расположенный на первом этаже здания. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, два человека самостоятельно эвакуировались из горящего помещения до прибытия спасателей.