Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках Автоэксперт Попов усомнился, что таксопарки готовятся к массовой распродаже авто

Российские таксопарки не станут распродавать подержанные иномарки, заявил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, которые передает «Ридус», найдется мало желающих приобрести иномарку, которую эксплуатировали «и в хвост и в гриву», скорее всего, машины пустят на запчасти.

Я не уверен, что нас ждет массовая распродажа. Продавать будут лишь то, что можно продать. Речь идет об автомобилях, находящихся еще в более-менее приемлемом состоянии. Остальные машины будут разбирать на запчасти, — заявил он.

Ранее сообщалось, что такси в России может уйти в серую зону из-за роста стоимости машин, высоких кредитных ставок и нового порядка расчета НДС. Общественный совет по развитию такси направил обращения в Минэкономразвития и Минфин с просьбой снизить НДС на 50%.

До этого Совет Федерации утвердил список всего лишь из восьми разрешенных для такси автомобилей, включая Lada Granta, Vesta, Aura, а также китайские Haval Jolion, F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. По мнению экспертов, ограничение модельного ряда может привести к росту цен на услуги перевозчиков из-за затрат на обновление парка и дефицита машин премиум-сегмента.