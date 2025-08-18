Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:38

Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках

Автоэксперт Попов усомнился, что таксопарки готовятся к массовой распродаже авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские таксопарки не станут распродавать подержанные иномарки, заявил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, которые передает «Ридус», найдется мало желающих приобрести иномарку, которую эксплуатировали «и в хвост и в гриву», скорее всего, машины пустят на запчасти.

Я не уверен, что нас ждет массовая распродажа. Продавать будут лишь то, что можно продать. Речь идет об автомобилях, находящихся еще в более-менее приемлемом состоянии. Остальные машины будут разбирать на запчасти, — заявил он.

Ранее сообщалось, что такси в России может уйти в серую зону из-за роста стоимости машин, высоких кредитных ставок и нового порядка расчета НДС. Общественный совет по развитию такси направил обращения в Минэкономразвития и Минфин с просьбой снизить НДС на 50%.

До этого Совет Федерации утвердил список всего лишь из восьми разрешенных для такси автомобилей, включая Lada Granta, Vesta, Aura, а также китайские Haval Jolion, F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. По мнению экспертов, ограничение модельного ряда может привести к росту цен на услуги перевозчиков из-за затрат на обновление парка и дефицита машин премиум-сегмента.

Россия
автомобили
такси
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Что обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
На Украине пожаловались на сокращение срока жизни «Бабы-Яги»
Губерниев посоветовал Карпину послушать футбольных экспертов «Матч ТВ»
Туристов в Анапе заставили надевать бахилы перед посещением пляжа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.