В России таксисты бьют тревогу и обещают уйти в серую зону

В России таксисты бьют тревогу и обещают уйти в серую зону Таксисты предупредили о массовом уходе в серую зону

Такси в России может уйти в серую зону из-за роста стоимости машин, высоких кредитных ставок и нового порядка расчета НДС, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка. Общественный совет по развитию такси направил обращения в Минэкономразвития и Минфин с просьбой снизить НДС на 50%.

Рост фактической налоговой нагрузки составляет до 30–40% от чистой прибыли, что уже привело к резкому снижению рентабельности, — рассказал генеральный директор «Авеню Групп» Омар Багамаев.

По его словам, если не принимать никаких льгот, таксопаркам придется экономить на техническом обслуживании, расходных материалах и запчастях, а также сокращать штат сотрудников. Все это, как считает Багамаев, скажется на безопасности пассажирских перевозок.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет на работу иностранцев в такси. Ограничение действует до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении. Решение принято для обеспечения работой граждан России.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что это приведет к переходу мигрантов в нелегальные сферы занятости. По ее словам, такси сегодня является открытой сферой, где трудятся проверенные и верифицированные сотрудники.