Варенье из смородины — сладость, что заменит десерт в кафе

Варенье на зиму из черной смородины — это классический способ заготовки, который сохраняет насыщенный вкус и пользу ягод на многие месяцы. Благодаря высокому содержанию витаминов и натуральных кислот такое варенье не только вкусное, но и полезное.

Для приготовления берут один килограмм свежей черной смородины, тщательно перебирают и моют, затем соединяют с полутора килограммами сахара и половиной стакана воды. При желании для более насыщенного вкуса можно добавить чайную ложку лимонного сока.

Ягоды с водой прогревают на слабом огне, пока они не станут мягкими и не пустят сок. После этого засыпают сахар и аккуратно перемешивают, чтобы он растворился. Массу доводят до кипения, снимают образующуюся пенку и варят около 20 минут, пока варенье не станет густым и ароматным.

Готовое варенье из черной смородины горячим разливают по стерилизованным банкам и сразу закатывают крышками. После остывания его можно хранить в кладовой или подвале несколько месяцев, не боясь, что вкус потеряет свежесть.

Такое лакомство идеально подходит к чаю, блинам, тостам, а также может использоваться как начинка для пирогов и десертов. Густая консистенция и яркий вкус делают его универсальным продуктом, который всегда будет кстати в зимние вечера.

