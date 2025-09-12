В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами

Прокуратура польского Люблина возбудила уголовное дело по факту инцидента с дронами, которые пересекли воздушное пространство Польши, пишет Gazeta Wyborcza. Прокурор Иоланта Дембец сообщила, что следственные действия охватывают все происшествия, связанные с БПЛА, проникшими в страну в ночь с 9 на 10 сентября.

Дембец отметила, что случившееся представляет собой нарушение пилотами дронов правил использования воздушного пространства, которое «создало угрозу безопасности». Она подчеркнула, что санкции по соответствующим статьям уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Прокурор заключила, что ведомство будет расследовать инциденты с беспилотниками во всех регионах Польши.

По данным прокуратуры, на территории Люблинского воеводства уже обнаружили обломки 10 беспилотников. В общей сложности по всей Польше к настоящему моменту нашли 17 дронов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен «никого защищать» в ситуации с БПЛА. Глава Белого дома подчеркнул, что дроны не должны были находиться рядом с польской границей.