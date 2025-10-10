«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ Рахмон заявил, что главы стран СНГ приняли важные решения в узком составе

На заседании Совета глав государств СНГ в узком составе были приняты важные решения, пишет ТАСС со ссылкой на президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он отметил, что в ходе обсуждения были детально рассмотрены вопросы многостороннего сотрудничества.

Только что в ходе заседания в узком формате мы обстоятельно обсудили актуальные вопросы нашего взаимодействия, приняли ряд важных решений, — сказал лидер Таджикистана.

Ранее президент Таджикистана открыл саммит Содружества Независимых Государств в Душанбе, приветствуя партнеров и друзей республики. Эмомали Рахмон выразил постоянную готовность принимать гостей, которых с его страной связывают общие интересы и цели развития сотрудничества. В период председательства Таджикистана в СНГ, по словам политика, была организована масштабная работа.

До этого Россия и Таджикистан заключили ряд документов, направленных на развитие трудовой миграции. Эти соглашения стали результатом переговоров на высшем уровне в Душанбе.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов информировал о подписании межправительственного соглашения о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов. Документ предусматривает создание специального пункта для обязательного обследования граждан Таджикистана в медицинском учреждении Душанбе перед их отъездом на работу в РФ.