Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 12:38

«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ

Рахмон заявил, что главы стран СНГ приняли важные решения в узком составе

Эмомали Рахмон Эмомали Рахмон Фото: president.tj

На заседании Совета глав государств СНГ в узком составе были приняты важные решения, пишет ТАСС со ссылкой на президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он отметил, что в ходе обсуждения были детально рассмотрены вопросы многостороннего сотрудничества.

Только что в ходе заседания в узком формате мы обстоятельно обсудили актуальные вопросы нашего взаимодействия, приняли ряд важных решений, — сказал лидер Таджикистана.

Ранее президент Таджикистана открыл саммит Содружества Независимых Государств в Душанбе, приветствуя партнеров и друзей республики. Эмомали Рахмон выразил постоянную готовность принимать гостей, которых с его страной связывают общие интересы и цели развития сотрудничества. В период председательства Таджикистана в СНГ, по словам политика, была организована масштабная работа.

До этого Россия и Таджикистан заключили ряд документов, направленных на развитие трудовой миграции. Эти соглашения стали результатом переговоров на высшем уровне в Душанбе.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов информировал о подписании межправительственного соглашения о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов. Документ предусматривает создание специального пункта для обязательного обследования граждан Таджикистана в медицинском учреждении Душанбе перед их отъездом на работу в РФ.

Таджикистан
СНГ
политика
Эмомали Рахмон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Онколог предупредил о главных факторах развития рака молочной железы
Россиян предупредили о влиянии стресса на организм
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.